Прощалыкин Иван
Место рожденияТульская область, Богородицкий р-н
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прощалыкин Василий
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прощалыкина (Андронова) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прощалыкина (Андронова) Пелагея
Рождение ребёнка
29.03.1950
Сын: Прощалыкин Алексей
Мать ребёнка: Прощалыкина (Андронова) Пелагея
Смерть
Неизвестно