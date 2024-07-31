Прощалыкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прощалыкин Иван

Место рождения

Тульская область, Богородицкий р-н

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прощалыкин Василий

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прощалыкина (Андронова) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прощалыкина (Андронова) Пелагея

Рождение ребёнка
29.03.1950

Сын: Прощалыкин Алексей

Мать ребёнка: Прощалыкина (Андронова) Пелагея

Смерть
Неизвестно

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