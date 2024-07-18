(Краснова) Елизавета Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Краснова) Елизавета Федотовна

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

07.01.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

1895 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1917

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Пераскева Лазаревна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимов Трофим Акимович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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