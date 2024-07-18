(Краснова) Елизавета Федотовна
Место рождения
Дата рождения07.01.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1917
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Пераскева Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно