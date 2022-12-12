Коробкин Эдуард Валериевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробкин Эдуард Валериевич

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Место рождения

Дружковка

Дата рождения

11.03.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1976

Отец: Коробкин Валерий Адамович

Мать: Коробкина Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
10.12.2007

Дочь: Коробкина Софья Эдуардовна

Мать ребёнка: Блинова Вера Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.04.2010

Дочь: Коробкина Лилия Эдуардовна

Мать ребёнка: Блинова Вера Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.02.2017

Дочь: Коробкина Агния Эдуардовна

Мать ребёнка: Блинова Вера Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Вера Анатольевна

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