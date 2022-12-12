Коробкин Эдуард Валериевич
Место рождения
Дата рождения11.03.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1976
Рождение ребёнка
10.12.2007
Дочь: Коробкина Софья Эдуардовна
Мать ребёнка: Блинова Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
19.04.2010
Дочь: Коробкина Лилия Эдуардовна
Мать ребёнка: Блинова Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
25.02.2017
Дочь: Коробкина Агния Эдуардовна
Мать ребёнка: Блинова Вера Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Вера Анатольевна