Губин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиПосле 1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1919
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Около 1925
Жена: Губина Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
?.08.1926
Дочь: Дайнеко Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Губина Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1930
Сын: Губин Петр Андреевич
Мать ребёнка: Губина Фекла Ивановна
Работа или профессия
Около 1930
бухгалтер
Смерть
После 1930
утонули при переправе