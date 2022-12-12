Губин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губин Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

После 1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1908 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Губин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Коммунар, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Около 1925

Жена: Губина Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
?.08.1926

Дочь: Дайнеко Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Губина Фекла Ивановна

Коммунар, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
03.11.1930

Сын: Губин Петр Андреевич

Мать ребёнка: Губина Фекла Ивановна

Коммунар, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Работа или профессия
Около 1930
Коммунар, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
бухгалтер
Смерть
После 1930
утонули при переправе
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