(Ахмедова) Лида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ахмедова) Лида

Место рождения

Узбекистан

Дата рождения

12.06.1943

Дата смерти

21.10.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1943

Отец: Ахмедов Мавлюд (Павлик)

Мать: Лида или Надя

Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Узбек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Узбек

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Узбек

Развод
Неизвестно

Муж: Казах

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казах

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казах

Смерть
21.10.2016
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