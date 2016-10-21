(Ахмедова) Лида
Место рожденияУзбекистан
Дата рождения12.06.1943
Дата смерти21.10.2016
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1943
Отец: Ахмедов Мавлюд (Павлик)
Мать: Лида или Надя
Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Узбек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Узбек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Узбек
Развод
Неизвестно
Муж: Казах
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казах
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казах
Смерть
21.10.2016