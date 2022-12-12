Толкачев Тимофей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачев Тимофей Афанасьевич

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Толкачев Афанасий Николаевич

Мать: Толкачева Татьяна Андреевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Толкачева Федора Тимофеевна

Мать ребёнка: Толкачева Мавра Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Толкачев Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Толкачева Мавра Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Толкачева Акилина Тимофеевна

Мать ребёнка: Толкачева Мавра Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Мавра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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