Толкачев Тимофей Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Толкачева Федора Тимофеевна
Мать ребёнка: Толкачева Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Толкачев Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: Толкачева Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Толкачева Акилина Тимофеевна
Мать ребёнка: Толкачева Мавра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толкачева Мавра Ивановна
Смерть
Неизвестно