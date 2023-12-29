Свешникова (Свешникова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1696

Дата смерти

1753

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1711

Муж: Свешников Филимон Леонович

Рождение ребёнка
1712

Дочь: (Свешникова) Марья Филимоновна

Отец ребёнка: Свешников Филимон Леонович

Рождение ребёнка
1713

Дочь: (Свешникова) Анна Филимоновна

Отец ребёнка: Свешников Филимон Леонович

Рождение ребёнка
1718

Сын: Свешников Никита Филимонович

Отец ребёнка: Свешников Филимон Леонович

Смерть
1753

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