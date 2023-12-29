Свешникова (Свешникова) Евдокия Васильевна
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1696
Дата смерти1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1711
Рождение ребёнка
1712
Дочь: (Свешникова) Марья Филимоновна
Отец ребёнка: Свешников Филимон Леонович
Рождение ребёнка
1713
Дочь: (Свешникова) Анна Филимоновна
Отец ребёнка: Свешников Филимон Леонович
Рождение ребёнка
1718
Сын: Свешников Никита Филимонович
Отец ребёнка: Свешников Филимон Леонович