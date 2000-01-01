Васнецова Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Васнецов Иван Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Васнецов Иван Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1878
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