Васнецова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1871
Отец ребёнка: Васнецов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Васнецов Иван Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1878