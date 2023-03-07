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Сыкчин Клементий Панфилов

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Место рождения

поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Между 1690 и 1694

Дата смерти

После 1728

Пол

Мужской

Отец

Около 1673 г.р.

Мать

Около 1665 г.р.

Жена

Около 1691 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1690 и 1694

Отец: Сыкчин Панфил (Акинфейко) Власов

Мать: Сыкчина Катерина Микифорова

поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыкчина Офимья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1728
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