Сыкчин Клементий Панфилов
Место рожденияпоч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияМежду 1690 и 1694
Дата смертиПосле 1728
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1690 и 1694
поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сыкчина Офимья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1728