Каленкович Мура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каленкович Мура

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Каленкович Александр

Отец ребёнка: Каленкович Шая

Simferopol, Crimea, Ukraine
Место жительства
Неизвестно
Simferopol, Crimea, Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Каленкович Шая

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каленкович Шая

Смерть
1942
"12th km", Crimea, Ukraine
Причина смерти: Holocaust | Holocaust
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