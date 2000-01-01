Каленкович Мура
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Каленкович Александр
Отец ребёнка: Каленкович Шая
Simferopol, Crimea, Ukraine
Место жительства
Неизвестно
Simferopol, Crimea, Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Каленкович Шая
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каленкович Шая
Смерть
1942
"12th km", Crimea, Ukraine
Причина смерти: Holocaust | Holocaust