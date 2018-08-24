Голов Владимир Владиленович
Место рождения
Дата рождения16.03.1949
Дата смерти24.08.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1949
Отец: не указан
Мать: Голова Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
После бракосочетания оставила девичью фамилию т.к. была младшей из сестер и "хотела оставить память о фамилии".
Рождение ребёнка
16.07.1977
Сын: Голов Максим Владимирович
Мать ребёнка: Соловьева Галина Петровна
Смерть
24.08.2018
После второго инсульта окончательно слег. За ним ухаживала жена. С середины августа стала повышаться температура. Умер в больнице.