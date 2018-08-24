Голов Владимир Владиленович 16.03.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голов Владимир Владиленович

Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

16.03.1949

Дата смерти

24.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1949

Отец: не указан

Мать: Голова Нина Васильевна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Галина Петровна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
После бракосочетания оставила девичью фамилию т.к. была младшей из сестер и "хотела оставить память о фамилии".
Рождение ребёнка
16.07.1977

Сын: Голов Максим Владимирович

Мать ребёнка: Соловьева Галина Петровна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Смерть
24.08.2018
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
После второго инсульта окончательно слег. За ним ухаживала жена. С середины августа стала повышаться температура. Умер в больнице.

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