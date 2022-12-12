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Лопатин Алексей Иванович

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Место рождения

Прудцы, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

10.09.1911

Дата смерти

17.11.1991

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1911

Отец: Лопатин Иван Васильевич

Мать: Лопатина Пелагаея Ивановна

Прудцы, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
24.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопатина Валентина Николаевна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
09.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопатина Валентина Николаевна

Смерть
17.11.1991
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