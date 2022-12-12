Лопатин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения10.09.1911
Дата смерти17.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1911
Рождение ребёнка
24.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лопатина Валентина Николаевна
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
09.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лопатина Валентина Николаевна
Смерть
17.11.1991