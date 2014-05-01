Молодцова Валерия Дмитреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодцова Валерия Дмитреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.2014

Отец: не указан

Мать: Николаева Анастасия Павловна

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