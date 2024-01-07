Залина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

да
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдул-Хаким

Отец ребёнка: Шабазов Ахъяд Висхаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халид

Отец ребёнка: Шабазов Ахъяд Висхаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хеда

Отец ребёнка: Шабазов Ахъяд Висхаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабазов Ахъяд Висхаевич

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