Плесовских Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Плесовских Андрей Иванович

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Плесовских Иван Андреевич

Отец ребёнка: Плесовских Андрей Иванович

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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