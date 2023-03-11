Корнеев Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Андрей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1894 ст.

Дочь: Фомичева Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Корнеева Екатерина Константиновна

Костино, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Екатерина Константиновна

Смерть
Неизвестно
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