Корнеев Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1894 ст.
Дочь: Фомичева Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Корнеева Екатерина Константиновна
Костино, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно