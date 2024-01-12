Лисин Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисин Сергей Андреевич

Лисин Сергей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисина (Меньшикова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1962

Сын: Лисин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Лисина (Меньшикова) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.