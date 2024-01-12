Лисин Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1962
Сын: Лисин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Лисина (Меньшикова) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно
Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область