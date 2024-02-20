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Слукинов Петр Григорьевич

Место рождения

Село Покровское Екатеринбургский уезд

Дата рождения

02.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1874

Отец: Слукинов Григорий Максимович

Мать: Слукинова Марфа Никифоровна

Село Покровское Екатеринбургский уезд
ребенок Куяшского села умершего крестьянина Григория Максимовича Слукинова и законной жены его Марфы Никифоровны. Восприемники: Федор Евграфович Аникин и крестьянская жена Мария Мелентьевна? Пасхина
Бракосочетание
08.01.1901

Жена: Слукинова Агриппина (Аграфена) Федоровна

Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Witnesses:Запасной солдат Михаил Максимович Слукинов и крестьянин Иоанн Григорьевич Слукинов, по невесте - запасной солдат Семеон Косьмич Коньшин и Григорий Петрович Рубашин
Рождение ребёнка
15.08.1902

Сын: Слукинов Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Слукинова Агриппина (Аграфена) Федоровна

Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Слукинов Александр Петрович

Мать ребёнка: Слукинова Агриппина (Аграфена) Федоровна

Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд Пермская губ ( ныне Красноармейский р-н Челябинская обл/.Россия
Рождение ребёнка
01.11.1906

Сын: Слукинов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Слукинова Агриппина (Аграфена) Федоровна

Село Покровское Екатеринбургский уезд
восприемник - солдатский сын Иоанн Михайлович Слукинов
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Слукинова Агриппина (Аграфена) Федоровна

Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1914

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Слукинова Агриппина (Аграфена) Федоровна

Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Слукинова Агриппина (Аграфена) Федоровна

Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
крестные: Михаил Петрович Слукинов и Евдокия Ивановна Слукинова
Смерть
Неизвестно
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