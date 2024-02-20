Слукинов Петр Григорьевич
Место рожденияСело Покровское Екатеринбургский уезд
Дата рождения02.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
02.10.1874
Село Покровское Екатеринбургский уезд
ребенок Куяшского села умершего крестьянина Григория Максимовича Слукинова и законной жены его Марфы Никифоровны. Восприемники: Федор Евграфович Аникин и крестьянская жена Мария Мелентьевна? Пасхина
Бракосочетание
08.01.1901
Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Witnesses:Запасной солдат Михаил Максимович Слукинов и крестьянин Иоанн Григорьевич Слукинов, по невесте - запасной солдат Семеон Косьмич Коньшин и Григорий Петрович Рубашин
Рождение ребёнка
15.08.1902
Мать ребёнка: Слукинова Агриппина (Аграфена) Федоровна
Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
1904
Сын: Слукинов Александр Петрович
Мать ребёнка: Слукинова Агриппина (Аграфена) Федоровна
Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд Пермская губ ( ныне Красноармейский р-н Челябинская обл/.Россия
Рождение ребёнка
01.11.1906
Мать ребёнка: Слукинова Агриппина (Аграфена) Федоровна
Село Покровское Екатеринбургский уезд
восприемник - солдатский сын Иоанн Михайлович Слукинов
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Слукинова Агриппина (Аграфена) Федоровна
Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1914
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Слукинова Агриппина (Аграфена) Федоровна
Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Слукинова Агриппина (Аграфена) Федоровна
Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
крестные: Михаил Петрович Слукинов и Евдокия Ивановна Слукинова
Смерть
Неизвестно