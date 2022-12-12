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Комаров Михаил Васильевич

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.12.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1893 ст.

Отец: Комаров Василий Евлампиев

Мать: Гликерья Григорьева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.08.1914 ст.

Сын: Комаров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1916 ст.

Сын: Комаров Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Иванова

Смерть
Неизвестно
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