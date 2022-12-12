Комаров Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1893 ст.
Отец: Комаров Василий Евлампиев
Мать: Гликерья Григорьева
Рождение ребёнка
24.08.1914 ст.
Сын: Комаров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
03.02.1916 ст.
Сын: Комаров Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно