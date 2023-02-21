Кузнецова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Хомицкая Лидия Александровна

Рождение ребёнка
15.08.1999

Дочь: Кузнецова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
19.05.2001

Дочь: Кузнецова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр Владимирович

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