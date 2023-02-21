Кузнецова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.08.1999
Дочь: Кузнецова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
19.05.2001
Дочь: Кузнецова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно