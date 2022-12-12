Субботин Анатолий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1948
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1948
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Дик Лидия Генриховна
Вступление в партию
1966
Военная служба
1968
Бракосочетание
25.08.1974
Рождение ребёнка
21.09.1975
Дочь: Субботина Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Субботина Татьяна Федоровна
Пермь, Пермский, Пермский край
Образование
1975
Пермский госуниверситет, юридический факультет
Рождение ребёнка
05.10.1980
Дочь: Ложкина Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Субботина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
16.01.1983
Сын: Субботин Иван Анатольевич
Мать ребёнка: Субботина Татьяна Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
На партийной работе до 06.11.1990, юрист до пенсии