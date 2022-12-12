Субботин Анатолий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботин Анатолий Максимович

Субботин Анатолий Максимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Дик Лидия Генриховна

Вступление в партию
1966
Военная служба
1968
Бракосочетание
25.08.1974

Жена: Субботина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
21.09.1975

Дочь: Субботина Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Субботина Татьяна Федоровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Образование
1975
Пермский госуниверситет, юридический факультет
Рождение ребёнка
05.10.1980

Дочь: Ложкина Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Субботина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
16.01.1983

Сын: Субботин Иван Анатольевич

Мать ребёнка: Субботина Татьяна Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
На партийной работе до 06.11.1990, юрист до пенсии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close