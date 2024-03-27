Ekster Oizer — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ekster Oizer

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ekster ?

Мать ребёнка: Ekster Inda

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ekster Inda

Рождение ребёнка
21.08.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ekster Inda

Смерть
1942

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