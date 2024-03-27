Ekster Oizer
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ekster ?
Мать ребёнка: Ekster Inda
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ekster Inda
Рождение ребёнка
21.08.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ekster Inda
Смерть
1942