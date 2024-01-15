Самичева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти19.01.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Сын: Самичев Иван Константинович
Отец ребёнка: Самичев Константин Исааков
Бракосочетание
16.01.1881
Рождение ребёнка
24.02.1882
Дочь: Кутайцева Александра Константиновна
Отец ребёнка: Самичев Константин Исааков
Рождение ребёнка
14.11.1884
Сын: Самичев Николай Константинович
Отец ребёнка: Самичев Константин Исааков
Рождение ребёнка
05.03.1889
Сын: Самичев Александр Константинович
Отец ребёнка: Самичев Константин Исааков
Рождение ребёнка
21.03.1892
Дочь: Ломова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Самичев Константин Исааков
Рождение ребёнка
16.12.1894
Дочь: Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Самичев Константин Исааков
Рождение ребёнка
14.08.1897
Дочь: Кириллова София Константиновна
Отец ребёнка: Самичев Константин Исааков
Рождение ребёнка
20.03.1901
Дочь: Филиппова Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Самичев Константин Исааков
Рождение ребёнка
23.09.1903
Сын: Самичев Константин Константинович
Отец ребёнка: Самичев Константин Исааков
Смерть
19.01.1916