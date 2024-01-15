Самичева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самичева Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

19.01.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Самичев Иван Константинович

Отец ребёнка: Самичев Константин Исааков

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
16.01.1881

Муж: Самичев Константин Исааков

Рождение ребёнка
24.02.1882

Дочь: Кутайцева Александра Константиновна

Отец ребёнка: Самичев Константин Исааков

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.11.1884

Сын: Самичев Николай Константинович

Отец ребёнка: Самичев Константин Исааков

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.03.1889

Сын: Самичев Александр Константинович

Отец ребёнка: Самичев Константин Исааков

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.03.1892

Дочь: Ломова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Самичев Константин Исааков

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.12.1894

Дочь: Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Самичев Константин Исааков

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.08.1897

Дочь: Кириллова София Константиновна

Отец ребёнка: Самичев Константин Исааков

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.03.1901

Дочь: Филиппова Лидия Константиновна

Отец ребёнка: Самичев Константин Исааков

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.09.1903

Сын: Самичев Константин Константинович

Отец ребёнка: Самичев Константин Исааков

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
19.01.1916
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