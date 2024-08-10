Марфа Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопий Козмин
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Михайловская Марфа Прокопиевна
Отец ребёнка: Прокопий Козмин
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Марья Прокопиева
Отец ребёнка: Прокопий Козмин
Васильевское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно