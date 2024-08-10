Марфа Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Козмин

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Михайловская Марфа Прокопиевна

Отец ребёнка: Прокопий Козмин

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Марья Прокопиева

Отец ребёнка: Прокопий Козмин

Васильевское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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