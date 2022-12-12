Икскуль фон Гильденбанд (Лутковская) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.12.1850
Дата смерти20.02.1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1922 по 1928
г. Париж, Франция
Смерть
20.02.1928