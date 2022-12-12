Икскуль фон Гильденбанд (Лутковская) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икскуль фон Гильденбанд (Лутковская) Варвара Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.12.1850

Дата смерти

20.02.1928

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
23.12.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922 по 1928
г. Париж, Франция
Смерть
20.02.1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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