Мямин Арсений Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мямин Арсений Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1901

Дочь: Иван Арсентьевич

Мать ребёнка: Мямина Анна Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1908

Сын: Мямин Александр Арсентьевич

Мать ребёнка: Мямина Анна Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мямина Анна Никитична

Смерть
Неизвестно
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