Мямин Арсений Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1901
Дочь: Иван Арсентьевич
Мать ребёнка: Мямина Анна Никитична
Рождение ребёнка
23.02.1908
Сын: Мямин Александр Арсентьевич
Мать ребёнка: Мямина Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мямина Анна Никитична
Смерть
Неизвестно