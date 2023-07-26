Косенко Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1975
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Донец Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Донец Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Донец Мария
Рождение ребёнка
10.06.1996
Дочь: (Косенко) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.07.2003
Дочь: Косенко Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Донец Мария