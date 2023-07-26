Косенко Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1975

Отец: Косенко Владимир Иванович

Мать: Косенко Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косенко Макар Алексеевич

Мать ребёнка: Донец Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косенко Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Донец Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донец Мария

Рождение ребёнка
10.06.1996

Дочь: (Косенко) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.07.2003

Дочь: Косенко Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Донец Мария

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