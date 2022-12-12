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Обермиллер Александр Леонтьевич

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Место рождения

г. Карлсруэ, Германия

Дата рождения

16.10.1828

Дата смерти

22.11.1892

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1828

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Карлсруэ, Германия
Место жительства
С 1830 по 1892
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.11.1892
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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