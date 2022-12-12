Обермиллер Александр Леонтьевич
Место рожденияг. Карлсруэ, Германия
Дата рождения16.10.1828
Дата смерти22.11.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1828
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Карлсруэ, Германия
Место жительства
С 1830 по 1892
Смерть
22.11.1892