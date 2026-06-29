Гоголева Татьяна Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гоголева Татьяна Васильевна

Автор
ЕБ
Будченко Е.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Бархатов Яков ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Бархатова Александра Яковлевна27.03.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бархатов Яков Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1926

Дочь: Бархатова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Бархатов Яков Иванович

Бархатова, Черемховский муниципальный район, Иркутская область

Смерть
Неизвестно

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