Гоголева Татьяна Васильевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Бархатов Яков ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Бархатова Александра Яковлевна27.03.1926 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1926
Дочь: Бархатова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Бархатов Яков Иванович
Бархатова, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно