Паршин Иван Тимофеевич
Место рожденияЯрославская губерния Романово-Борисоглебский уезд Максимовская волость село Калово
Дата рожденияВычислено 17.10.1877 ст.
Дата смерти31.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 17.10.1877 ст.
Ярославская губерния Романово-Борисоглебский уезд Максимовская волость село Калово
Бракосочетание
21.04.1902 ст.
г. Москва
Смерть
31.03.1943
Москва
Захоронен на Ваганьковском кладбище, уч. 1