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Паршин Иван Тимофеевич

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Место рождения

Ярославская губерния Романово-Борисоглебский уезд Максимовская волость село Калово

Дата рождения

Вычислено 17.10.1877 ст.

Дата смерти

31.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 17.10.1877 ст.

Отец: Паршин Тимофей Петрович

Мать: Евдокия (Авдотья) Ивановна

Ярославская губерния Романово-Борисоглебский уезд Максимовская волость село Калово
Бракосочетание
21.04.1902 ст.

Жена: Лобанова Александра Фёдоровна

г. Москва
Смерть
31.03.1943
Москва
Захоронен на Ваганьковском кладбище, уч. 1
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