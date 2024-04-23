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Прасковья Павловна

Место рождения

Константинова, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Константинова, Поникольская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
15.02.1891

Муж: Диментий Иосифович

Рождение ребёнка
11.01.1892

Сын: Пётр Демьянович

Отец ребёнка: Диментий Иосифович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1893

Сын: Иван Демьянович

Отец ребёнка: Диментий Иосифович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1895

Сын: Никанор Демьянович

Отец ребёнка: Диментий Иосифович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1898

Дочь: Анна Демьяновна

Отец ребёнка: Диментий Иосифович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1900

Дочь: Евдокия Демьяновна

Отец ребёнка: Диментий Иосифович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
Около ?.06.1902

Дочь: Агрипина Демьяновна

Отец ребёнка: Диментий Иосифович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1904

Сын: Семён Демьянович

Отец ребёнка: Диментий Иосифович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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