Козюкевич Иван Устинович
Место рожденияKrāslava, Krāslavas pilsēta, Latvia
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиОколо 1939
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Козюкевич Устин
Мать: Козюкевич Иозефа
Krāslava, Krāslavas pilsēta, Latvia
Рождение ребёнка
03.10.1923
Сын: Kozukevich-Brazdžiūnas-Козюкевич Бронислав Иванович
Мать ребёнка: Brazdžiūnas-Браждзюнас Козюкевич Леокадия-Цецилия Ричардовна
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дорожный мастер
Смерть
Около 1939