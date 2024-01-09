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Козюкевич Иван Устинович

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Место рождения

Krāslava, Krāslavas pilsēta, Latvia

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Около 1939

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Козюкевич Устин

Мать: Козюкевич Иозефа

Krāslava, Krāslavas pilsēta, Latvia
Рождение ребёнка
03.10.1923

Сын: Kozukevich-Brazdžiūnas-Козюкевич Бронислав Иванович

Мать ребёнка: Brazdžiūnas-Браждзюнас Козюкевич Леокадия-Цецилия Ричардовна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Brazdžiūnas-Браждзюнас Козюкевич Леокадия-Цецилия Ричардовна

Работа или профессия
Неизвестно
дорожный мастер
Смерть
Около 1939
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