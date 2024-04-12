Жукова (Федосеева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Федосеева) Анна Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

06.12.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1895

Отец: Федосеев Иван Федосеевич

Мать: (федорова) Федосеева Мавра Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Рождение ребёнка
04.03.1917

Сын: Федосеев Алексей

Отец ребёнка: ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
31.12.1918

Дочь: Кондратьева Софья Петровна

Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Бракосочетание
1918

Муж: Жуков Петр Николаевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Тимофеева Вера Петровна

Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич

Рождение ребёнка
01.04.1924

Дочь: Брицкая Надежда Петровна

Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Любовь Петровна

Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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