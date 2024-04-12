Жукова (Федосеева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.12.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1895
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Рождение ребёнка
04.03.1917
Сын: Федосеев Алексей
Отец ребёнка: ?
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
31.12.1918
Дочь: Кондратьева Софья Петровна
Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Тимофеева Вера Петровна
Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич
Рождение ребёнка
01.04.1924
Дочь: Брицкая Надежда Петровна
Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич
Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Любовь Петровна
Отец ребёнка: Жуков Петр Николаевич
Смерть
Неизвестно