Аганин Абдулхалек Якубович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Аганин Якуб Бекбулатович
Бракосочетание
18.06.1870 ст.
Жена: Аганина Фатима Салиховна
Представитель невесты — Отец Представитель жениха — он сам Свидетели – Фахретдин Заборов Аганин Абдулжалил Батыршин Такташов Махр дан 50 рублей На никахе читал и в метрику записал указной имам Хусну... Показать все
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Аганина Фатима Салиховна
Рождение ребёнка
03.12.1888
Сын: Аганин Мухамеджан Халекович
Мать ребёнка: Аганина Фатима Салиховна
Смерть
Неизвестно