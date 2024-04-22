Аганин Абдулхалек Якубович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАганин Абдулхалек Якубович

Аганин Абдулхалек Якубович

Место рождения

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Аганин Якуб Бекбулатович

Мать: не указана

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
18.06.1870 ст.

Жена: Аганина Фатима Салиховна

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Представитель невесты — Отец Представитель жениха — он сам Свидетели – Фахретдин Заборов Аганин Абдулжалил Батыршин Такташов Махр дан 50 рублей На никахе читал и в метрику записал указной имам Хусну... Показать все
Рождение ребёнка
1878

Сын: Аганин Наджип Халекович

Мать ребёнка: Аганина Фатима Салиховна

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
03.12.1888

Сын: Аганин Мухамеджан Халекович

Мать ребёнка: Аганина Фатима Салиховна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close