Скоробогат Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Скоробогат Сара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Скоробогат Мария Соломоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогат Семен
Мать ребёнка: Скоробогат Мария Соломоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогат Борис
Мать ребёнка: Скоробогат Мария Соломоновна
Бракосочетание
Неизвестно