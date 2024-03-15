Смирнов Иоанн Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.01.1876
Сын: Смирнов Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Маланова Васса Сафроньевна
Рождение ребёнка
26.09.1882 ст.
Мать ребёнка: Маланова Васса Сафроньевна
Бынково, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1885 ст.
Мать ребёнка: Маланова Васса Сафроньевна
Смерть
Неизвестно