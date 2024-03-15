Смирнов Иоанн Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Иоанн Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1876

Сын: Смирнов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Маланова Васса Сафроньевна

Рождение ребёнка
26.09.1882 ст.

Сын: Смирнов Харитон Иванович

Мать ребёнка: Маланова Васса Сафроньевна

Бынково, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1885 ст.

Сын: Смирнов Петр Иванович

Мать ребёнка: Маланова Васса Сафроньевна

Смерть
Неизвестно
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