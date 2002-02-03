Раева Таиса Никитична
Место рожденияКопысь
Дата рождения18.04.1931
Дата смерти03.02.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение
18.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Копысь
Смерть
03.02.2002
Зубки