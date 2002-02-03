Раева Таиса Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раева Таиса Никитична

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Место рождения

Копысь

Дата рождения

18.04.1931

Дата смерти

03.02.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение
18.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Копысь
Смерть
03.02.2002
Зубки
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