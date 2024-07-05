Федосеева (Корнеева) Прасковья Павловна Около 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосеева (Корнеева) Прасковья Павловна

Место рождения

Корякино, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Корякино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
09.05.1905 ст.

Муж: Федосеев Матвей Тимофеевич

Богослово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1906 ст.

Сын: Федосеев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Федосеев Матвей Тимофеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
31.05.1907 ст.

Дочь: Федосеева Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Федосеев Матвей Тимофеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.05.1908 ст.

Дочь: Федосеева Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Федосеев Матвей Тимофеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1910 ст.

Сын: Федосеев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Федосеев Матвей Тимофеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.07.1912 ст.

Дочь: Федосеева Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Федосеев Матвей Тимофеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.06.1914 ст.

Сын: Федосеев Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Федосеев Матвей Тимофеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.02.1916 ст.

Дочь: Федосеева Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Федосеев Матвей Тимофеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
После 1916

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