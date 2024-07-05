Федосеева (Корнеева) Прасковья Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1905 ст.
Богослово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1906 ст.
Отец ребёнка: Федосеев Матвей Тимофеевич
Рождение ребёнка
31.05.1907 ст.
Дочь: Федосеева Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Федосеев Матвей Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.05.1908 ст.
Дочь: Федосеева Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Федосеев Матвей Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.08.1910 ст.
Отец ребёнка: Федосеев Матвей Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.07.1912 ст.
Дочь: Федосеева Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Федосеев Матвей Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.06.1914 ст.
Отец ребёнка: Федосеев Матвей Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.02.1916 ст.
Дочь: Федосеева Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Федосеев Матвей Тимофеевич
Смерть
После 1916