Чорбаан Юрий Дамбаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соян Дамба Таейевич
Мать: Чурук Фина Манчыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чорбаан Айлан Юрийевна
Мать ребёнка: Чорбаан Людмила Богуйевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чорбаан Людмила Богуйевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чорбаан Карине Юрийевна
Мать ребёнка: Чорбаан Людмила Богуйевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чорбаан Юлия Юрийевна
Мать ребёнка: Чорбаан Людмила Богуйевна
Бракосочетание
Неизвестно