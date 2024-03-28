Чорбаан Юрий Дамбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чорбаан Юрий Дамбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соян Дамба Таейевич

Мать: Чурук Фина Манчыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чорбаан Айлан Юрийевна

Мать ребёнка: Чорбаан Людмила Богуйевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чорбаан Юлиан Юрийевич

Мать ребёнка: Чорбаан Людмила Богуйевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чорбаан Карине Юрийевна

Мать ребёнка: Чорбаан Людмила Богуйевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чорбаан Юлия Юрийевна

Мать ребёнка: Чорбаан Людмила Богуйевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чорбаан Людмила Богуйевна

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