Gabriel (Heidt) Katharina
Место рождения
Дата рождения26.06.1911
Дата смерти12.07.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1937
Сын: Gabriel Anton
Отец ребёнка: Gabriel Anton
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Gabriel Anton
Смерть
12.07.1993
Astrachanka, Kasachstan
Причина смерти: Krankheiten
Похороны
Неизвестно
Astrakhanka, 020000, Kasachstan