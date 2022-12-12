Gabriel (Heidt) Katharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gabriel (Heidt) Katharina

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Место рождения

Зульц, Одесский уезд, Херсонская губерния

Дата рождения

26.06.1911

Дата смерти

12.07.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1937 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Зульц, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1937

Сын: Gabriel Anton

Отец ребёнка: Gabriel Anton

Зульц, Одесский уезд, Херсонская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gabriel Anton

Смерть
12.07.1993
Astrachanka, Kasachstan
Причина смерти: Krankheiten
Похороны
Неизвестно
Astrakhanka, 020000, Kasachstan
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