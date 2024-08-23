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Трифонов Алексей Трифонович

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Сафронов Трифон Спиридонович

Мать: Сафронова (Гришина) Фиона Григорьевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Трифонова Пелагея Доримедонтовна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Прохор Алексеевич

Мать ребёнка: Трифонова Пелагея Доримедонтовна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Трифонов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Трифонова Пелагея Доримедонтовна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Цыплякова (Сафронова) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Трифонова Пелагея Доримедонтовна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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