Трифонов Алексей Трифонович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Трифонова Пелагея Доримедонтовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Прохор Алексеевич
Мать ребёнка: Трифонова Пелагея Доримедонтовна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Трифонов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Трифонова Пелагея Доримедонтовна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Цыплякова (Сафронова) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Трифонова Пелагея Доримедонтовна
Смерть
Неизвестно