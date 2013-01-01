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Миллер (Невьянцева) Елена Валерьевна
Миллер (Невьянцева) Елена Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.11.1972
Пол
Женский
Отец
Невьянцев Валерий Семенович
Мать
Невьянцева (Семенова) Таисья Иосифовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1972
Отец:
Невьянцев Валерий Семенович
Мать:
Невьянцева Таисья Иосифовна
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