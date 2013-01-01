Миллер (Невьянцева) Елена Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миллер (Невьянцева) Елена Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1972

Отец: Невьянцев Валерий Семенович

Мать: Невьянцева Таисья Иосифовна

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