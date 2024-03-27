Камалетдинов Хасян Камаль Улы
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасянов Мансур
Мать ребёнка: Галифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасянов Рашит
Мать ребёнка: Галифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасянов Максут
Мать ребёнка: Галифя
Смерть
Неизвестно