Камалетдинов Хасян Камаль Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалетдинов Хасян Камаль Улы

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасянов Мансур

Мать ребёнка: Галифя

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галифя

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афия

Мать ребёнка: Галифя

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасянов Рашит

Мать ребёнка: Галифя

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галифя

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасянов Максут

Мать ребёнка: Галифя

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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