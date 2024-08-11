Щербачёв (Щербинина) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1822
Дата смерти03.03.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1845
Сын: Щербачёв Александр Николаевич
Отец ребёнка: Щербачёв Николай Александрович
Рождение ребёнка
21.10.1846
Дочь: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Щербачёв Николай Александрович
Рождение ребёнка
09.02.1848
Сын: Щербачёв Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Щербачёв Николай Александрович
Рождение ребёнка
24.04.1849
Сын: Щербачев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Щербачёв Николай Александрович
Рождение ребёнка
27.03.1853
Отец ребёнка: Щербачёв Николай Александрович
Смерть
03.03.1879