Щербачёв (Щербинина) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербачёв (Щербинина) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1822

Дата смерти

03.03.1879

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1845

Сын: Щербачёв Александр Николаевич

Отец ребёнка: Щербачёв Николай Александрович

Рождение ребёнка
21.10.1846

Дочь: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Щербачёв Николай Александрович

Рождение ребёнка
09.02.1848

Сын: Щербачёв Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Щербачёв Николай Александрович

Рождение ребёнка
24.04.1849

Сын: Щербачев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Щербачёв Николай Александрович

Рождение ребёнка
27.03.1853

Сын: Щербачев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Щербачёв Николай Александрович

Смерть
03.03.1879

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