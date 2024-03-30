Бабушев Александр Александрович
Место рожденияДжесказганская облвстьЖанааркинский район с. Бидайке
Дата рождения14.07.1952
Дата смерти02.05.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1952
Отец: не указан
Мать: Бабушева Раиса Павловна
Бракосочетание
28.04.1979
Рождение ребёнка
01.12.1979
Сын: Бабушев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Бабушева (Каргаполова) Надежда Михайловна
Смерть
02.05.1994