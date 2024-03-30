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Бабушев Александр Александрович

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Место рождения

Джесказганская облвстьЖанааркинский район с. Бидайке

Дата рождения

14.07.1952

Дата смерти

02.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1952

Отец: не указан

Мать: Бабушева Раиса Павловна

Бракосочетание
28.04.1979

Жена: Бабушева (Каргаполова) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
01.12.1979

Сын: Бабушев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Бабушева (Каргаполова) Надежда Михайловна

Смерть
02.05.1994

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