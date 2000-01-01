Зиновьев Филипп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти11.12.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрианова Людмила
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновьева Нина
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновьева Мария
Смерть
11.12.1980