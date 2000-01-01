Зиновьев Филипп Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьев Филипп Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

11.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрианова Людмила

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиновьева Нина

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьева Мария

Смерть
11.12.1980
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