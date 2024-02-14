Вагапов Шарифьян
Место рожденияд.Кугарчи, Кугарчинского района, БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вагапова (Тимербулатова) Кадира Нуритдиновна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно