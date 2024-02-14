Вагапов Шарифьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагапов Шарифьян

Место рождения

д.Кугарчи, Кугарчинского района, БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагапова (Тимербулатова) Кадира Нуритдиновна

Рождение ребёнка
13.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагапова (Тимербулатова) Кадира Нуритдиновна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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