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Мордвинов Никита Константинович
Мордвинов Никита Константинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Дата смерти
1944
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Мордвинова (Чувашонкова) Агафья Андреевна
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать:
Мордвинова Агафья Андреевна
Смерть
1944
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