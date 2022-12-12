Лузин Александр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузин Александр Георгиевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.04.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1926

Отец: Лузин Георгий Александрович

Мать: Лузина Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузин Валерий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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