Осинкина (Третьякова) Екатерина Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинкина (Третьякова) Екатерина Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1779 и 1780

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806

Сын: Осинкин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Осинкин Яков Миронович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1808

Сын: Осинкин Леонтий Яковлевич

Отец ребёнка: Осинкин Яков Миронович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1834
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