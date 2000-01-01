Осинкина (Третьякова) Екатерина Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1779 и 1780
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806
Сын: Осинкин Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Осинкин Яков Миронович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1808
Сын: Осинкин Леонтий Яковлевич
Отец ребёнка: Осинкин Яков Миронович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1834